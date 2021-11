Her legges det ut bilder for å få karakter på eget utseende. Og anbefaling om plastiske operasjoner. Alt for å få en mann som vil ha noe mer enn bare sex. Kultur Kjønn Kvinner som hater de fleste menn. Og seg selv.

De mener de er taperne på kjærlighetsmarkedet. Et nytt fellesskap av kvinner har vokst frem: «femcels».

11. nov. 2021 08:19 Sist oppdatert nå nettopp

«Hva kan jeg gjøre for ikke å se så objektivt stygg ut? Åpen for kirurgi!»

Spørsmålet postes sammen med et bilde av en ung kvinne som stirrer trist inn i sitt eget speilbildet. Under står det at hun er 18 år. Innlegget er ett av mange i et forum for kvinner på nettsamfunnet Reddit.