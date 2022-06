«Spiderhead»: En grunn dystopi

Chris Hemsworth forsøker iherdig, men «Top Gun: Maverick»-regissør Kosinski er ikke i sitt rette element.

«Spiderhead» er dystopi og satire i uskjønn forening.

Kjetil Lismoen Filmanmelder

7 minutter siden

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

George Saunders er ingen enkel forfatter å adaptere til filmen. Hans rollegalleri er sjelden så avrundet og likandes som en helaftens Hollywood-film gjerne krever.

I denne versjonen av «Escape from Spiderhead» er hovedrollens bakgrunn blitt pyntet på for å gjøre den mer spiselig. Hans forbrytelse, som han soner dom for, er ikke lenger så fryktelig at vi ikke kan tenke oss at det kunne vært oss i et vilt og ungdommelig øyeblikk.