Den vanskelige midtdelen

Del to av Röyksopps nye trilogi er ujevn, men briljerer på sitt beste.

Röyksopp er ute med andre del av sin nye trilogi, «Profound mysteries II».

9 minutter siden

Det er bare et par måneder siden forrige slipp fra guttene i Röyksopp, men nå er de allerede tilbake. Et kjærkomment gjensyn for mange etter at duoen tok en åtte år lang pause fra albumformatet.

«Profound mysteries II» plukker opp tråden fra forgjengeren med klassiske Röyksopp-takter og et par grep av nyere dato. Dette er altså del to av deres nye prosjekt, som skal ende opp med å være tretti låter spredt over tre skiver. Et bombastisk arbeid som de har forberedt i flere år.