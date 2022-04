Disse ti brettspillene må du ha på hytta

Synging, tegning, miming, riktig rekkefølge, god hukommelse eller kløkt – få ting slår et skikkelig bra brettspill på hytta. Sjekk ut disse variantene!

Det er mange brettspill å velge mellom. Her er de du bør velge!

Erik Gulbrandsen, Hyttemagasinet

47 minutter siden

Få ting slår et skikkelig bra brettspill når familien er samlet foran peisen. Men hva skal man velge? Noen spill blir oppbrukt etter en runde, andre er for kompliserte eller kjedelige. Her får du tips til ti varierte og familievennlige brettspill som varer «evig». Lykke til!

Denne saken har stått på trykk i Hyttemagasinet