Parade av fargerike festdrakter inntok Frognerparken

Gamle gardiner, brukte duker og møbelstoff har fått nytt liv som fargerike festdrakter. Lørdag møttes kvinnene i Frognerparken for en forsmak på 17. mai.

Ingrid Bergtun, Jenny Skavlan, Ingrid Vik Lysne og Mari Nordén utfordret folk til å sy sin egen festdrakt av gjenbruksmaterialer. Lørdag var alle invitert til Frognerparken på piknik.

30. apr. 2022 16:39 Sist oppdatert nå nettopp

Et like sikkert vårtegn som loppemarkeder og kirsebærtrær i blomst, er bunadene som dukker opp i bybildet.

Lørdag hadde en hel hær av bunadskledde kvinner samlet seg i Frognerparken. Men det som på avstand kunne minne om tradisjonelle bunader, var i virkeligheten selvsydde festdrakter laget av duker, gardiner og gamle åklær.

Festdrakter i alle regnbuens farger inntok Frognerparken.

Bak både treffet og syprosjektet står kvartetten Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Ingrid Vik Lysne og Mari Nordén. Sammen har de grunnlagt sy-foretaket Fæbrik. Budskapet er at en bunad kan sys billig og enkelt uten godkjenning fra bestemor eller bunadspoliti.

Instagram-kontoen til Fæbrik har på kort tid fått over 80.000 følgere. Her deles oppskrifter og inspirasjon om både korsett, vest og stakk.

Det ble tid til en generalprøve på 17. mai-toget.

Syere i hele Norge har tatt utfordringen. Lørdag møttes de for å vise frem sine egensydde festdrakter.

Piknik og potetløp sto på planen – og et tog gjennom parken med flaggene til værs.

Til VG sa Jenny Skavlan at hun var rørt over innsatsen.

– Folk har tatt i bruk brukte materialer og gamle ting, og satt det på et plagg for å la det skinne. Det handler om å tilgjengeliggjøre et festplagg som ikke er tilgjengelig for alle.

Jenny Skavlan beundrer Vår Staudes selvsydde festdrakt som blant annet består av en gammel duk.

Brukte gammel duk fra Finn

Blant dem som har tatt symaskinen fatt, er blant annet God Morgen Norge-programleder Vår Staude. Hun gikk til innkjøp av en gammel duk fra Finn.no og satte i gang ved hjelp av videoinstruksjoner på Instagram.

Fredag var de tre kvinnene fra Fæbrik på God Morgen Norge for å vise frem sine nysydde drakter:

En annen som grep utfordringen var Kari Huseby. Hun fant frem sin grønne sari kjøpt på Sri Lanka for 25 år siden. Sammen med en gammel linduk og litt håndmalt fløyel ble det til en staselig festdrakt med både belte og vest.