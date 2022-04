De nominerte til Gullruten er valgt ut

Snart er det klart for utdeling av TV-bransjens store pris, Gullruten, og listen over de nominerte er klar. «Pørni», «Rådebank» og «Lykkeland» utmerker seg.

NTB

17 minutter siden

Nominert til flere Gullruten-priser: Henriette Steenstrup-serien «Pørni».

Niklas Baarli stiller som programleder for Gullruten når det lørdag 7. mai er klart for utdeling av prisene i Grieghallen, i Bergen. Onsdag ettermiddag ble listen over nominerte presentert.

Henriette Steenstrup er nominert i den fine Beste skuespiller-kategorien for sin rolle i «Pørni». Hun konkurrerer med Krista Kosonen («Beforeigners», sesong to) Nader Khademi («Jordbrukerne») og Maja Christiansen («Rådebank», sesong tre).

I kategorien for Beste birolle finner vi Odin Waage («Rådebank», sesong tre), Pia Tjelta («Lykkeland», sesong to), Vivild Falk Berg («Pørni») og Arthur Hakalathi («Ida tar ansvar»).

I kampen om Beste programleder-prisen (underholdning) kjemper Silje Nordnes, Anne Lindmo, Harald Rønneberg samt Jon Almaas i tospann med Solveig Kloppen om pris.

Gullruten-nominert: Skuespiller Krista Kosonen fotografert i forbindelse med pressetreff for «Beforeigners» andre sesong.

«Kompani Lauritzen» er blant seriene som er nominert i kategorien Beste konkurransedrevne reality, og nominert i denne klassen er også «Mesternes mester», «Farmen» og «71 ° Nord – Norges tøffeste kjendis».

Når det gjelder Beste underholdningsprogram er det «Kåss til kvelds», «Maskorama», «The Voice» og «Kongen befaler» som har funnet veien inn på listen.

«Førstegangstjenesten» er på sin side en av de nominerte i Beste humorprogram-kategorien. Programmet er nominert i selskap med «Kasko», «Basic Bitch» og «Kjør meg til OL», sesong to.

I nominasjonsvinden for innsatsen i «Rådebank»: Skuespiller Maja Christiansen.

Tredjesesongen av «Rådebank» kan også stikke av med pris i Beste dramaserie-kategorien, der også andresesongen av «Lykkeland» er inne, sammen med «Kristianias magiske tivoliteater» og «Pørni».

Verdt å merke seg er det også at serien om prinsesse Märtha Louise har landet en nominasjon i klassen for Beste karakterdrevne dokumentarserie. «Märtha» konkurrerer mot «Mina og meg», «Team Ingebrigtsen» og «Hodet i klemme».

I kampen om Gullruten for beste reality, finner vi «Med Monsen på villspor», «Jakten på kjærligheten», «Første date» og «16 ukers helvete».

Fullstendig liste over alle nominerte ligger ute på Gullruten.no.