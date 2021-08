Dagens quiz søndag 29. august 2021

Hvilken urt i ingefærfamilien brukes ofte som smakstilsetning i vaffelrøre?

22 minutter siden

1. Hva er det norske navnet på tegneserien The Far Side?

2. Hva het Rolling Stones- trommeslageren som døde tirsdag?

3. Hvilken betegnelse ble brukt om tilhengerne av Jean Calvins reformerte kristendom på 1500- og 1600-tallet?

4. Hva kalles et rør som leder røyk fra en peisovn?

5. Hvilket land heter Bharat på et av landets offisielle språk?

6. Hvilken form for håndarbeid er en viktig hobby for Frp-leder Sylvi Listhaug?

7. Hvilken urt i ingefærfamilien brukes ofte som smakstilsetning i vaffelrøre?

8. Hvilket språk har offisiell status i den søramerikanske republikken Surinam?

9. Hva heter de flere hundre millioner blærene som befinner seg i lungene?

10. Hvilken bilprodusent står bak modeller som MiTo, Giulietta og Stelvio?

11. Fra hvilket land kommer Pegasus Airlines?

12. Hva er det norske navnet på stjernebildet Ursa Minor?

13. Hva heter administrasjonssenteret i Gamvik kommune?

14. Hvilket ord med fransk opphav brukes om vannbeholderen i et toalett?

15. Disney kunngjorde nylig at det kommer en oppfølger på Home Alone-filmene før jul. Hva heter skuespilleren som gjør comeback i rollen som Kevin McCallister?

Svar:

1. Larsons Gale Verden.

2. Charlie Watts.

3. Hugenotter.

4. Skorstein.

5. India.

6. Broderi.

7. Kardemomme.

8. Nederlandsk.

9. Alveoler.

10. Alfa Romeo.

11. Tyrkia.

12. Lille bjørn.

13. Mehamn.

14. Cisterne.

15. Macaulay Culkin.