Produsenter, musikere og kolorister: En rekke Oscar-aktuelle filmer har norske bidrag.

Det er ikke bare med «Verdens verste menneske» nordmenn deltar i årets Oscar-race.

«Writing with fire» er på Oscar-kortlisten.

Tone Grøttjord-Glenne er partner i produksjonsselskapet Sant & Usant. Sammen med Anita Rehoff Larsen produserer de filmer for et internasjonalt publikum. Nå kjemper to av deres co-produserte filmer om en Oscar-nominasjon i kategorien beste dokumentarfilm: «President» og «Writing with fire».

Sant & Usant var med i Oscar-prosessen for første gang i fjor. Da med den egenproduserte dokumentarfilmen «Gunda». Filmen var med på kortlisten til å bli Oscar-nominert, men ble valgt bort før selve finalen.