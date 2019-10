Sara Danius er død

Det oppgir familien til det svenske nyhetsbyrået TT. Danius ble 57 år gammel. Ifølge Dagens Nyheter har Danius vært kreftsyk en lengre periode.

«Familien sørger dypt over hennes bortgang, og ser tilbake på hennes liv med stor takknemlighet, stolthet og glede», skriver familien i en uttalelse til TT.

Dødsfallet ble kjent to dager etter at nobelprisen i litteratur ble tildelt den polske forfatteren Olga Tokarczuk for 2018 og østerrikske Peter Hadke for 2019.

Trakk seg etter overgrepsskandale i Akademien

Litteraturprofessor og forfatter Sara Danius trakk seg fra stillingen som sekretær for institusjonen som deler ut Nobels litteraturpris i februar i fjor, etter at Svenska Akademien ble rystet av en #metoo-skandale.

– Jeg har besluttet å forlate min plass i Svenska Akademien, stol nummer syv, som en gang var bekledd av den første kvinnen som ble valgt inn i Akademien, Selma Lagerlöf. For meg har det vært en ære å få sitte i hennes stol, skrev Danius da i en pressemelding.

Bakgrunnen var en dyp intern konflikt i Svenska Akademien som ble kjent i løpet av #metoo-opprøret høsten 2017. 18 kvinner sto frem i november 2017 og hevdet å ha blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av en mann med nære bånd til Svenska Akademien. Dette viste seg å være kulturprofilen Jean-Claude Arnauld, ektemannen til ett av medlemmene i Akademien. Han ble senere dømt til to og et halvt års fengsel for to voldtekter, og soner nå.

Han ble også beskyldt for å lekke navnene på nobelprisvinnere før de var kunngjort. Aurnaults ektefelle, poeten Katarina Frostenson, forlot Svenska Akademien i kjølvannet av skandalen.

Som følge av krisen som har preget Svenska Akademien de siste årene, ble ikke Nobelprisen i litteratur delt ut i fjor. Prisen for 2018 ble isteden delt ut denne uken. Litteraturprofessoren Mats Malm er nå ny fast sekretær i Svenska Akademien.

Da Danius måtte gå tidligere ifjor, ble det arrangert en punktdemonstrasjon der alle hadde på seg «knytblus», til ære for litteratureksperten og hennes varemerke, knyteblusen.