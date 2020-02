Se listen over vinnerne nede i saken.

Oscar-nattens store vinner er den sørkoreanske filmen Parasite. Ikke overraskende gikk prisen for beste fremmedspråklige film til regissør Bong Joon Hos film, men kvelden var ikke over for den sørkoreanske regissøren.

Parasite og Bong Joon Ho mottok fire av kveldens gjeveste priser: beste regi, beste original manus, beste fremmedspråklige film og beste film.

Filmen er dermed historisk på flere måter. Dette er første gang Oscar-prisen går til en sørkoreansk film, og det er første gang prisen for både beste fremmedspråklige film og beste film går til den samme.

– «Da filmen fikk prisen for beste fremmedspråklige film, trodde jeg at jeg var ferdig for i dag og var klar for å slappe av. Tusen, tusen takk. Da jeg var ung og studerte film, var det et uttrykk som rørte meg: «det mest personlige er også det mest kreative». Nå skal jeg drikke til i morgen tidlig, sa Bong Joon Ho da han mottok prisen for beste regi.

Sitatet er fra ringreven Martin Scorsese, som applauderte og vinket fra salen. Scorsese var også nominert i denne kategorien.

Lidenskapelig tale fra Phoenix

MARIO ANZUONI / X90045

I skuespillerkategorien var det de to forhåndsfavorittene som stakk av med seieren. Joaquin Phoenix fikk pris for Joker og Renée Zellweger for Judy.

Zellweger hyllet Judy Garland i sin tale, og Phoenix takket for at filmbyen har gitt ham nye sjanser og innrømmer at han har vært vanskelig å jobbe med.

«Jeg har vært en rakker hele livet mitt. Jeg har vært ondskapsfull og vanskelig å samarbeide med. Mange av dere i dette rommet har gitt meg ny sjanser,» sa han i sin takketale.

Videre snakket han om temaer som opprører ham, fra mangfold, kjønnsdiskriminering, klimasaken og dyrenes rettigheter. Han avsluttet talen sin med et sitat fra sin avdøde bror, River Phoenix.

«Run to the rescue with love, and peace will follow.»

Selv om Joker var nominert i 13 kategorier, måtte filmen se seg slått av Parasite. Eneste andre prisen filmen fikk med seg denne natten var beste originalmusikk. Islandske Hildur Guðnadóttir fikk prisen, og ble dermed den første kvinnelige artisten som har mottatt prisen i denne kategorien.

Politisk Brad Pitt

Mario Anzuoni, Reuters

Brad Pitt mottok Oscar sin første Oscar i Hollywood natt til mandag. Den fikk han for beste birolle i Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood.

Den populære skuespilleren har vant også Golden Globe og siste helg også Bafta for sin innsats. I sin takketale greide han ikke la være å komme med et politisk stikk om riksrettssaken mot Trump.

«De sa at jeg bare hadde 45 sekunder her oppe, men det er mer enn senatet ga John Bolton denne uken. Kanskje Quenyin lager en film om det til slutt. De voksne gjør det riktige valget til slutt»

Videre takket han Tarantino for hans originalitet, og at filmbyen ikke hadde vært det samme uten ham.

Skryt til Aurora

Mario Anzuoni, Reuters

Under showet blir alle de nominerte sangene fremført på scenen. Den norske artisten Aurora sto dermed på scenen foran Hollywoods elite.

Hun var en av artistene som sammen med Idina Menzel fremførte sangen fra Frost 2, «Into the Unknown».

I tillegg til Aurora sto flere internasjonale artister som hadde stemmen til Elsa fra forskjellige land – inkludert norske Lisa Stokke.

Aurora får skryt for sin sang, som CNN omtaler som overjordisk.

Her er nattens vinnere:

Beste film:

Beste kvinnelige skuespiller:

Renée Zellweger, Judy

Beste mannlige skuespiller:

Joaquin Phoenix, Joker

Beste regi:

Beste birolle:

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Beste birolle:

Laura Dern, Marriage Story

Beste animasjonsfilm:

Toy Story 4, Josh Cooley

Beste fremmedspråklige film:

Parasite, Bong Joon Ho

Beste dokumentarfilm:

American Factory, Julia Rieichert, Steven Bognar

Beste original musikk:

Joker, Hildur Guðnadóttir

Beste originale sang:

«I’m Gonna Love Me Again,» Rocketman, Bernie Taupin og Elton John

Beste dokumentar (kortfilm):

Learning to Skateboard in a Warzone, Carol Dysinger

Beste kostymer:

Little Women, Jacqueline Durran

Beste produksjonsdesign:

Once Upon a Time in Hollywood, Barbara Ling og Nancy Haigh

Beste manus basert på annet original materiale:

Jojo Rabbit, Taika Waititi

Beste originalmanus:

Parasite, Bong Joon Ho, Jin Won Han

Beste kortfilm (animasjon)

Hair Love, Matthew A. Cherry

Beste lydmiks:

1917, Mark Taylor and Stuart Wilson

Beste lydklipp:

Beste cinematografi:

1917, Roger Deakins

Beste filmklipp:

Ford vs. Ferrari, Michael McCusker, Andrew Buckland

Beste hår og sminke:

Bombshell, Kazu Hiro, Anne Morgan og Vivian Baker

Beste spesial effekter: