Oscarnattens store vinner så langt er den sørkoreanske filmen Parasite. Ikke overraskende gikk prisen for beste fremmedspråklige film til Bong Joon Hos film, men den sørkoreanske regissøren mottok også en av kveldens gjeveste priser: beste regi.

Filmen fikk også prisen for beste original manus. Det er med andre ord et historisk øyeblikk da det er første gang Oscar-prisen går til en sørkoreansk film.

«Da filmen fikk prisen for beste fremmedspråklige film, trodde jeg at jeg var ferdig for i dag og var klar for å slappe av. Tusen, tusen takk. Da jeg var ung og studerte film, var det et uttrykk som rørte meg: «det mest personlige er også det mest kreative». Nå skal jeg drikke til i morgen tidlig, sa Bong Joon Ho da han mottok prisen for beste regi.

Sitatet er fra ringreven Martin Scorsese, som applauderte og vinket fra salen. Scorsese var også nominert i denne kategorien.

Politisk Brad Pitt

Brad Pitt mottok Oscar sin første Oscar i Hollywood natt til mandag. Den fikk han for beste birolle i Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood.

Den populære skuespilleren har vant også Golden Globe og siste helg også Bafta for sin innsats. I sin takketale greide han ikke la være å komme med et politisk stikk om riksrettssaken mot Trump.

«De sa at jeg bare hadde 45 sekunder her oppe, men det er mer enn senatet ga John Bolton denne uken. Kanskje Quenyin lager en film om det til slutt. De voksne gjør det riktige valget til slutt»

Videre takket han Tarantino for hans originalitet, og at filmbyen ikke hadde vært det samme uten ham.

Skryt til Aurora

Under showet blir alle de nominerte sangene fremført på scenen. Den norske artisten Aurora sto dermed på scenen foran Hollywoods elite.

Hun var en av artistene som sammen med Idina Menzel fremførte sangen fra Frost 2, «Into the Unknown».

I tillegg til Aurora sto flere internasjonale artister som hadde stemmen til Elsa fra forskjellige land – inkludert norske Lisa Stokke.

Aurora får skryt for sin sang, som CNN omtaler som overjordisk.

Her er nattens vinnere:

Beste mannlige skuespiller:

Joaquine Phoenix, Joker

Beste regi:

Beste birolle:

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Beste birolle:

Laura Dern, Marriage Story

Beste animasjonsfilm:

Toy Story 4, Josh Cooley

Beste fremmedspråklige film:

Parasite, Bong Joon Ho

Beste dokumentarfilm:

American Factory, Julia Rieichert, Steven Bognar

Beste original musikk:

Joker, Hildur Guðnadóttir

Beste originale sang:

«I’m Gonna Love Me Again,» Rocketman

Beste dokumentar (kortfilm):

Learning to Skateboard in a Warzone, Carol Dysinger

Beste kostymer:

Little Women, Jacqueline Durran

Beste produksjonsdesign:

Once Upon a Time in Hollywood, Barbara Ling og Nancy Haigh

Beste manus basert på annet original materiale:

Jojo Rabbit, Taika Waititi

Beste originalmanus:

Parasite, Bong Joon Ho, Jin Won Han

Beste kortfilm (animasjon)

Hair Love, Matthew A. Cherry

Beste lydmiks:

1917, Mark Taylor and Stuart Wilson

Beste lydklipp:

Beste cinematografi:

1917, Roger Deakins

Beste filmklipp:

Ford vs. Ferrari, Michael McCusker, Andrew Buckland

Beste hår og sminke:

Bombshell, Kazu Hiro, Anne Morgan og Vivian Baker

Beste spesial effekter:

1917, Guillaume Rocheron, Greg Butler og Dominic Tuohy

Nominerte:

Beste film:

Beste fremmedspråklige film:

Corpus Christi, Jan Komasa

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Les Miserables, Ladj Ly

Pain and Glory, Pedro Almodóvar

Parasite, Bong Joon Ho

Beste animasjonsfilm:

Beste skuespiller:

Antonio Banderas Pain and Glory

Leonardo DiCaprio Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver Marriage Story

Joaquin Phoenix Joker

Jonathan Pryce The Two Popes

Beste skuespiller:

Cynthia Erivo Harriet

Scarlett Johansson Marriage Story

Saoirse Ronan Little Women

Charlize Theron Bombshell

Renée Zellweger Judy

Beste birolle:

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Beste birolle:

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Beste regi:

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Philips – Joker

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon-ho – Parasite

Beste dokumentarfilm:

American Factory, Julia Rieichert, Steven Bognar

The Cave, Feras Fayyad

The Edge of Democracy, Petra Costa

For Sama, Waad Al-Kateab, Edward Watts

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Beste manus:

Knives Out, Rian Johnson

Marriage Story, Noah Baumbach

1917, Sam Mendes og Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino

Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Beste manus basert på annet original materiale:

The Irishman, Steven Zaillian

Jojo Rabbit, Taika Waititi

Joker, Todd Phillips, Scott Silver

Just Mercy Destin Daniel Cretton og Andrew Lanham

Little Women, Greta Gerwig

The Two Popes, Anthony McCarten

Beste original musikk:

Joker, Hildur Guðnadóttir

Little Women, Alexandre Desplat

Marriage Story, Randy Newman

1917, Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker, John Williams

Beste originale sang:

«I Can’t Let You Throw Yourself Away», Toy Story 4

«I’m Gonna Love Me Again,» Rocketman

«I’m Standing With You,» Breakthrough

«Into the Unknown,» Frozen 2

«Stand Up,» Harriet

Beste spesial effekter:

Avengers Endgame

The Irishman

1917

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker