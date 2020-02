Ukens kulturtips: katter på nett, ellevill humor og rapport fra skyttergraven

«På Det Norske Teatret virker Vårløysing fortsatt radikal, nettopp fordi den bryter med nåtidens teaterform. Her er det tradisjonelle kostymer, lite ironisk avstand og ingen insistering på at dette kunne skjedd i dag. Isteden omfavner scenograf Dordi Strøm og regissør Miriam Prestøy Lie stykkets opprinnelige idé og lager retroteater rettet mot dagens ungdom. Det er nettopp dette som gjør Vårløysing til en annerledes, sexy og tankevekkende tragedie i 2020», skriver vår teateranmelder Per Christian Selmer-Anderssen.

«Netflix må ha gnidd seg i hendene da ideen til Don’t f**k with cats landet på bordet deres. En dokumentarserie som krysser av på tre algoritme-parametere samtidig: katter, seriemordere og true crime. For en drøm! Serien, som kom før jul, ble raskt en snakkis», skriver vår serieanmelder May Synnøve Rogne. Hun gir serien karakter fem og mener at den helt klart er verdt tre timer foran skjermen.