Innfører unntak fra 1-metersregelen for scenekunstnere og idrettsutøvere

Nye regler fører til at idrettsutøvere, dansere, skuespillere og andre scenekunstnere igjen kan ta på hverandre.

Nasjonalballetten er en av mange kulturinstitusjoner som ikke har kunnet drive normalt. Nå blir det igjen mulig å svinge seg med hverandre. Erik Berg

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

12. juni 2020 13:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Nå likebehandler vi, for foreløpig har det bare vært toppfotballen som kan trene med nærkontakt, sier kulturminister Abid Raja (V) til Aftenposten.

Unntaket legges frem av regjeringen i dag. Profesjonelle utøvere innen kultur og idrett nå får unntak fra 1-metersreglen. Det innebærer blant annet at man igjen kan arrangere profesjonelle fotballkamper. Regjeringen åpner også for at barn som deltar i kulturaktiviteter, gis de samme mulighetene.

Fotballspillere kan nå spille kamper igjen. Her er Rosenborgs Gjermund Åsen i duell under treningskampen mellom Rosenborg og Ranheim på Lerkendal stadion. Ole Martin Wold / NTB scanpix

Fakta Unntak fra 1-metersregelen Det gis unntak fra 1-meterskravet for: Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.

Toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement

spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet Kilde: Kulturdepartementet Vis mer

– Det er veldig vanskelig å løfte en danser på 1 meters avstand, vet du, fortsetter Raja.

Da smitteverntiltakene ble innført 12. mars, valgte de store kulturinstitusjonene å permittere sine ansatte. De mente det ikke lot seg gjøre å gjennomføre forestillingene. Senere har de løsnet litt opp, men alle øvelser, livestrømminger og forestillinger har foregått med en meters avstand.

– De eneste som har hatt nærkontakt nå er folk som er kjærester, samboere og gifte. Alle annen aktivitet har vært med en meters avstand. Nå kan vi i større grad fremføre opera og ballett på vanlig måte, sier Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Operaen.

– Er det egentlig trygt å åpne for kontakt igjen, Abid Raja?

– Koronaen er jo her. Ingen er immun mot den. Men helsemyndighetene har gitt oss anledning til dette og mener det er ansvarlig å gjøre.