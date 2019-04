Norske Eirik Stubø går av som teatersjef ved svenske Dramaten

Saken oppdateres.

Eirik Stubø går av etter fire år som teatersjef ved Dramaten i Stockholm, melder både DN og Aftonbladet.

Teateret har ikke bekreftet avgangen, men opplyser at de vil sende ut en pressemelding så snart møtet med personalet er over.

Beklaget etter dokumentarfilm

Teateret har fått sterk kritikk i Sverige etter at SVT sendte en dokumentar om artisten Josefin Nilsson. I TV-programmet kommer det frem at en mannlig svensk skuespiller ble dømt for mishandling av Nilsson da de to var kjærester på 1990-tallet.

Nilsson døde i februar 2016 etter en overdose av reseptbelagt medisin.

Skuespilleren, som har sonet sin straff, jobbet som skuespiller på Dramaten frem til dokumentaren ble vist på TV i slutten av mars. Forestillingene han medvirket i, ble raskt innstilt. Teatersjef Eirik Sutbø beklaget da at skuespilleren hadde fått jobbe der igjen.

– Jeg beklager sterkt at jeg tok en feilaktig avgjørelse om å la den aktuelle skuespilleren medvirke i en produksjon. Skuespilleren er ikke aktuell for flere oppdrag på Dramaten, skrev Stubø på Instagram.

I etterkant av dokumentaren har flere skuespillere og regissører ved teateret åpent gått ut og sagt at de ikke har tillit til Stubøs ledelse, ifølge DN.

Det var også to metoo-saker ved teateret som fikk mye oppmerksomhet høsten 2017. Stubø sier at teateret har tatt dette på stort alvor og gjort tiltak for å bedre arbeidsmiljøet etter dette.

Turbulent tid

Kungliga Dramatiska Teatern, best kjent som Dramaten, er Sveriges nasjonale scene. Teateret har hatt flere krisemøter den siste tiden, skriver Aftonbladet.

Fredag ble styret kalt inn til et ekstraordinært møte, og mandag formiddag ble de ansatte ved Dramaten kalt inn til møte, ifølge avisen.

Fakta: Eirik Aasan Stubø (53) Norsk regissør og teatersjef. Har blant annet vært teatersjef ved Rogaland Teater fra 1997 til 2000 og Nationaltheatret fra 2000 til 2008. Fra november 2013 til mai 2014 sjef for Stockholms Stadsteater. Startet som teatersjef for Dramaten i januar 2015.

Stubø har tidligere vært teatersjef både ved Nationaltheateret og Stockholms Stadsteater. Han ble den første nordmannen til å lede det tradisjonsrike teateret, som ble grunnlagt i 1788.

De første årene ved Dramaten var turbulente. Stubø måtte blant annet kutte i kostnader for å snu et underskudd på 10.5 millioner i 2016 til overskudd på 5 millioner året etter.