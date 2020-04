Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her. Saken oppdateres.

Lørdag gikk utdelingen av Skup-prisen av stabelen. Det var knyttet stor spenning til hvem som stakk av med den gjeveste graveprisen i norsk journalistikk.

43 prosjekter konkurrerte om prisen og diplomene, som tidligere VG-redaktør og juryleder Bernt Olufsen delte ut.

– Vi er svært godt fornøyd med at det er stor bredde. Det viser at graving ikke nødvendigvis må foregå i de store redaksjonene, men at det graves godt også i mindre redaksjoner. Graving er metoder og teknikker som kan brukes helt uavhengig av størrelsen på redaksjonen, sa Skup-sjef John Bones til Medier24.

Favoritt måtte nøye seg med diplom – VG fikk den gjeveste prisen

VG-journalistene Anne Stine Sæther, Shazia Majid, Sofie Amalie Fraser og Eirik Mosveen vant Skup-prisen 2019. Saken om at eldre og eldre ble fraktet hjem fra sykehus midt på natten var den første av flere som satte søkelyset på helsereformens konsekvenser.

– Woooo. Dette er helt fantastisk, nå ble jeg glad, sa VGs Anne Stine Sæther på Skups direktesending.

– Dette er aktivt teamarbeid – og vi har hatt hele VG-teamet på dagsorden med på dette, sier

– For dagsorden i VG betyr det mye at det er akkurat denne saken som vinner SKUP-prisen i år, la hun til. «Dagsorden» er VGs avdeling for større graveprosjekter.

VG avdekket hvordan eldre og syke pasienter betaler prisen for den største helsereformen i nyere tid.

Her kan du lese juryens begrunnelse.

Dagbladets avsløringer om fluor i skismøring vant diplom under lørdagens Skup-prisutdeling. «Glidens pris» var blant favorittene før utdelingen.

Dagbladet-journalistene Bernt Jakob Oksnes, John Rasmussen, Torgeir Krokfjord og Siri Gedde-Dahl sto bak saken.

– Tusen, tusen hjertelig takk til juryen og til Dagbladet som lot oss holde på med dette i åtte-ni måneder, sa Bernt Jakob Oksnes under Skups direktesending.

Du finner juryens begrunnelse her.

Skjermdump

Diplomer til TV 2 og NRK

TV 2s Trine Melheim Næss, John Christian Lundstadsveen, Magnus Wikan, Hannah Amanda Hansen, Roy Arne Salater og Frode Sunde fikk lørdag kveld Skup-diplom for deres «Kunstgressbløffen».

– Jeg vil bare si tusen takk for at vi har fått lov til å stille kritiske spørsmål og fått lov til å søke svarene. Takk til TV 2 og takk til teamet, sier Næss under Skup-sendingen.

Her er juryens begrunnelse.

Skjermdump

NRKs «Trigger Warning» fikk også diplom for å sette søkelys på selvmord blant unge. Annemarte Moland, Ruben Solvang, Even Kjølleberg og Lars Karelius Noer jobbet med saken.

– Jeg har lyst til å si tusen takk til jentene som stilte og som turte å fortelle om dette miljøet. Også de som var anonyme, sa NRK-journalist Annemarte Moland under utdelingen.

Her er juryens begrunnelse.