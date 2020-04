Lemaitre er den norske elektronikaduoen som har havnet litt i skyggen av Kygo, Alan Walker og Stargate, men som fra sin faste base i Los Angeles likevel har opplevd solid suksess i utlandet.

Ketil Jansen og Ulrik Denizou Lund har spilt på USAs største festival Coachella, og tidligere i år dro de Norge rundt med turneen Sirkus Lemaitre. I kveld spiller de i en mer intim setting på Sentralen i Oslo.

Konserten ser du på Koronerulling og hos Aftenposten.

Magnus Roaldset Furset

I kveld vil nok duoen spille sin nyeste single «Wondering If I’ll Ever Come Down», som ble sluppet sist fredag. I slutten av mai kommer også EP-en JGM.

Den er dedikert til deres nære venn Johannes Greve Muskat, som døde i mai i fjor. Han var fra starten av Lemaitres karriere det tredje, uoffisielle medlemmet av gruppen og gjorde alt av musikkvideoer og sto for det kreative og visuelle.

Andre konserter i kveld:

Monica Strømdahl

Kvelertak på Vi er live kl. 21.

Den norske hardrockgruppen skulle vært ute på turné nå, men i stedet blir det «one night only» her på nett. Konserten kjøres fra Artilleriverkstedet i Horten, der mange norske rockeband er innom.

Se konserten her.

Safario og girl in red på Et Helt Annet Sted fra kl. 18.

Påskens største digitale musikkfestival fortsetter med de unge stjerneskuddene Safario og girl in red. Sistnevnte skulle i disse dager vært på vei til den amerikanske festivalen Coachella, men den er nå utsatt til høsten.

Se konsertene her.

Thomas Dybdahl på Tou Sessions kl. 21.

Dette blir koronatidens andre konsert fra Thomas Dybdahl. I kveld skal han solo fremføre hele sitt debutalbum That Great October Sound. Det bør garantere for en sterkt aften.

Se konserten her.