Retten gir klarsignal for å rive Y-blokken

Etter at både Fylkesmannen og sivilombudsmannen tidligere i år sa nei til å behandle klagen på vedtaket om å rive Y-blokken, valgte Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen i februar å stevne Kommunal- og moderniseringsdepartementet for retten. Saksøkerne mener at både reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for riving av Y-blokken er ugyldig.

Ettersom saken ikke kommer opp før tidligst i august, ba saksøkerne derfor Oslo tingrett om å pålegge Statsbygg og Statsbygg å stanse rivingen av Y-blokken inntil hovedsaken kommer opp. En såkalt forføyningssak er en konsentrert utgave av selve hovedkravet i den varslede rettssaken.

Tirsdag kom kjennelsen. Begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge. I domsslutningen skriver tingrettsdommer Helen Engebrigtsen at det ikke er noen reell mulighet for at en eventuell saksbehandlingsfeil har hatt betydning for reguleringsplanens innhold. Retten har derfor kommet til at det er mest sannsynlig at reguleringsplanen er gyldig.

Dette betyr at Statsbygg kan fortsette arbeidet de allerede har startet med å rive bygget.

– Vi er godt fornøyd med denne avgjørelsen, det var som forventet. Vi er glad for at retten har slått fast at det ikke er annsynlig at det er forhold som gjør at reguleringsarbeidet ikke er gyldig. Nåm skal vi diskutere dette med departementet, med utgangspunktet nå er at vi fortsette arbeidet med å gjøre klart for riving og sikre kunsten, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaizen til Aftenposten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå be Statsbygg om å fortsette det planlagte arbeidet med å realisere det nye regjeringskvartalet.

– I snart ni år har vi arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet etter bombeangrepet 22. juli 2011. Etter dagens kjennelse, kan vi fortsette arbeidet med å bygge et nytt, åpent og grønt regjeringskvartal. Det er jeg glad for, selv om det betyr at Y-blokken må vike. Det første Statsbygg skal gjøre nå, er å sikre kunsten slik at den kan tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Fortidsminneforeningen: – Klar svakhet ved lovverket

– Dette har vært den største vernekampen vi har vært oppe i på rundt 100 år, sier Ola Fjeldheim som er generalsekretær i Fortidsminneforeningen.

– Det er trist for Norge at vi nå mister en så vesentlig del av kulturhistorien som Y-blokken utgjør, sier han.

Fortidsminneforeningen har ikke har tatt stilling til om de skal anke saken ennå.

((– Tror dere noe vil kunne forhindre at rivingen starter for fullt?

Han mener det viktigste med kjennelsen er at den viser at den reelle rivebeslutningen ble fattet i 2014, i forkant av planprosessen.

– Det betyr at norsk loven som den står i dag gjør det mulig for regjeringen å fatte en beslutning før den demokratiske høringsprosessen føres. Det mener vi er en klar svakhet ved lovverket.

Måtte sannsynliggjøre

Partene møttes i Oslo tingrett for halvannen uke siden. Opprinnelige hadde Statsbygg planlagt å starte rivingen av Y-blokken før påske.

For advokat Berit Reiss-Andersen, som representerer Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen, var det viktigst å sannsynliggjøre at saksøkerne har rett i at det er blitt begått feil i planprosessen i saken.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Fakta: Y-blokken Sto ferdig i 1969

Tegnet av arkitekt Erling Viksjø

Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne» og «Måken»

22. juli 2011: Blokken blir skadet i bombeangrepet mot regjeringskvartalet.

Juni 2013: Konseptvalgutredningen anbefaler å rive Y-blokken og de andre skadede bygningene. Det vises til høye kostnader ved bevaring og at man kan utnytte plassen bedre.

Mai 2014: Regjeringen beslutter at Y-blokken og flere andre bygg skal rives. En årsak er hensynet til sikkerheten, ettersom bygget ligger delvis over hovedveien Ring 1. De to verkene av Nesjar/Picasso skal bevares.

Juni 2014: Statsbygg får i oppdrag å starte arbeidet med reguleringsplan for nytt regjeringskvartal.

Juni 2016: Forslag til reguleringsplan sendes på høring. Det kommer 140 innspill om å bevare Y-blokken, blant annet fra Riksantikvaren.

Oktober 2016: Oslo bystyre behandler reguleringsplanen. Flertallet, Ap og Høyre, støtter riving.

Februar 2017: Regjeringen vedtar reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet.

September 2018: Regjeringen legger frem ny skisse for regjeringskvartalet.

Juni 2019: Stortingsflertallet slutter seg til regjeringens forslag til nytt regjeringskvartal. SV får ikke støtte for et forslag om delvis bevaring.

Juli 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir tillatelse til å rive hele Y-blokken.

November 2019: Fylkesmannen slår fast at rivingsvedtaket er lovlig, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Det avvises av regjeringen. Senere samme måned blir det kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal vurdere nye momenter i saken.

Desember 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir igangsettingstillatelse til riving til tross for at etaten ønsker bevaring. Etaten ber derfor Statsbygg vente med riving til departementets saksbehandling er ferdig. Kilder: Regjeringen, Statsbygg, Store Norske Leksikon, NTB

Avviste anklagene

I tingretten la prosessfullmektig Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten vekt på at myndighetene har håndtert saken korrekt.

– Statens syn er at reguleringsplanen er gyldig, sa han da han startet sin innledning.

Han avviste at reguleringsplanen strider med regler for klimautslipp, som Y-blokkens venner har hevdet. Han avviste også at den strider med internasjonale konvensjoner som er innlemmet i norsk lov. Forkjemperne har hevdet at rivingen strider med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

– Utredningskravet er overholdt, i denne saken kan vi vel si den er overoppfylt, la Hjetland til.

Hovedforhandlingen er nå berammet til 25. – 31. august 2020. Her skal Oslo tingrett ta stilling til om reguleringsplanen og rammetillatelsen, som danner grunnlaget for rivingen, er gyldig.

Saken oppdateres.