Endelig er Sjur Lyseid klar med et nytt album fra soloprosjektet The Little Hands of Asphalt. Det er første gang på åtte år vi hører fra ham. For å sette det i perspektiv, gikk jeg på videregående da jeg fikk ørene opp for hans musikk.

Det er uansett godt å ha fyren tilbake, spesielt når han leverer et så sterkt album som dette. Den som venter på noe godt ...