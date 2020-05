Zuckerberg: Sosiale medier bør ikke være sannhetens voktere

Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump gjennom en presidentordre truer med å regulere sosiale medier og viser en klar forskjell på selskapene Facebook og Twitter.

Det var sistnevntes merking av to Trump-meldinger som villedende som førte til forargelse hos den amerikanske presidenten. Tirsdag tvitret han at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte. Trump svarte torsdag med en egen presidentordre som skal slå ned på det han kaller sosiale mediers sensur.