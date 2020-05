Twitter åpner for permanent hjemmekontor: – Dere trenger aldri gå på jobb igjen

– Twitter vil la de ansatte jobbe hjemmefra «for alltid».

Det var beskjeden fra Twitter-sjefen selv, Jack Dorsey, i en e-post til selskapets ansatte denne uken, skriver blant andre The Guardian.

Mange mener at det vil bli mye vanligere å jobbe hjemmefra også når koronakrisen er over. For de mer enn 4000 Twitter-ansatte kan dette bli den nye arbeidshverdagen.

Anushree Fadnavis / Reuters / NTB scanpix

Valgfritt å komme tilbake

Selskapet la tirsdag ut en melding der de lanserer emneknaggen #LoveWhereverYouWork. Oppfordringen om å elske arbeidsplassen sin uansett hvor den måtte være, kommer etter flere måneder med hjemmekontor for de ansatte.

Allerede 2. mars oppfordret Twitter de ansatte til å jobbe hjemmefra. Ni dager senere stengte de kontorene helt.

Heiko Junge / NTB scanpix

Nå skriver de at Twitter var et av de første selskapene som innførte hjemmekontor i møte med covid-19. De har ikke tenkt å være blant de første som kommer tilbake til kontoret.

Twitters hovedkontor ligger i San Francisco. De skriver at lokalene skal åpnes gradvis fra september. Fordi det har fungert så godt å jobbe hjemmefra, kan de ansatte velge selv om de vil komme tilbake eller ikke.

Elaine Thompson / AP

Flere utsetter gjenåpning

Med enkelte unntak blir det heller ingen reisevirksomhet blant de Twitter-ansatte resten av året. The Guardian skriver at de ansatte også får ekstra betalt slik at de kan kjøpe kontorutstyr og møbler til å jobbe hjemmefra.

Både Facebook og Google vil holde flesteparten av sine ansatte hjemme ut året, skriver BBC. Begge selskapene planlegger å åpne kontorlokalene sine gradvis fra juni, men de som vil jobbe hjemmefra, får fortsette med det.

Amazon har bedt de ansatte som kan, om å fortsette med hjemmekontor frem til oktober.