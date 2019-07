– I Norge har vi hatt en svak kultur for at de som har litt ekstra, bruker det på kunst. Man bruker det på nye båter, hytter som ser ut som gitarer og masse kule ting, men det er ikke tradisjon for å bruke penger på å styrke Kultur-Norge, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Vi møter henne på Henie Onstad Kunstsenter i forbindelse med nye tildelinger fra gaveforsterkningsordningen – regjeringens «premiering» av kulturinstitusjoner som skaffer seg private inntekter.