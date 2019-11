Etter å ha lest meg igjennom rundt 2000 sider fordelt på 53 julehefter er konklusjonen klar: Det er de norske som henger høyest. Gledelig nok er det også et par spreke nykommere som forsyner seg av de høyere karakterene.

Et annet positivt trekk er at mange nye norske tegnere og illustratører får vist seg frem i flere av utgivelsene. Det viser at vi har en ny generasjon som med tiden kan utfordre de etablerte. Disse leverer ennå fra seg julehefter som holder et jevnt høyt nivå.