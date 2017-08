– Jeg visste ikke at jeg holdt på med en roman da jeg skrev disse brevene. Først etter 200 sider innså jeg at «oh, kanskje jeg skriver en bok?» Et par år senere satte jeg meg ned ved skrivebordet og bestemte meg for å gi det ut, sier Chris Kraus.

Hun er forfatter og filmskaper, mest kjent for I love Dick, en roman som i all hovedsak består av brev som Kraus en gang skrev til sin store forelskelse.

Aftenposten treffer Kraus på Litteraturhuset i Oslo mandag morgen. Kvelden før har en fullsatt sal sett henne bli intervjuet av Morgenbladets Ane Farsethås.

I love Dick finner sted på midten av 90-tallet. Hovedpersonen Chris Kraus er en filmskaper uten spesielt stor suksess. Hun nærmer seg 40 år, er preget av intellektuelle mindreverdighetskomplekser og et skrantende ekteskap. Under en middag med professorektemannen Sylvère Lotringer og hans venn Dick, faller hun pladask for sistnevnte.

Kulturredaktør Sarah Sørheim kommenterer debatten om virkelighetslitteratur: «Det blir for enkelt å sette «roman» på omslaget av en bok og tro at man med det kan slippe unna en debatt om etikk og moral»

– Det hun opplever, angår mange

Sylvère blir med på leken, og sammen begynner Chris og mannen å forfatte en rekke brev til Dick, som på sin side viser heller liten interesse. Etter hvert faller Sylvère av lasset. Chris’ besettelse for Dick blir bare sterkere, mens brevene tar mer og mer form av dagboknotater og kulturkritiske essays.

I love Dick er blitt kalt feministisk geriljaskrift, kunstpolitisk manifest og skandaløs bekjennelseslitteratur – blant svært mye annet. I forlengelsen av høstens debatt om «virkelighetslitteratur» er den selvfølgelig høyaktuell. Men for forfatteren selv har det aldri vært noen tvil: I love Dick er en roman.

– Jeg vil ikke engang si at boken handler om meg. Den handler om mange ting, og karakteren Chris Kraus er et av elementene, sier hun.

– Men du skrev alle disse brevene til Dick?

– Ja, det stemmer. Som Chris Kraus sier i boken, hun bruker seg selv som en case-studie. Jeg tror en av grunnene til at boken er blitt populær nå, særlig blant yngre kvinner, er at disse erfaringene er så vanlige og universelle. Det er en bevissthet i boken om at det hun opplever, angår mange. Hun later ikke som om erfaringene hennes er unike, sier Kraus.

Privat

Ble forsøkt stoppet

Hun mener vi tenker for snevert på hva en roman er eller kan være. Da I love Dick kom ut, var det likevel én mann som mente romanen var altfor utleverende. Han heter Richard «Dick» Hebdige og er professor i kunst- og mediefag ved University of California.

– Jeg ble kontaktet av advokaten hans som forsøkte å stoppe utgivelsen. Da måtte jeg ringe Dick og forklare at det aldri var meningen at boken skulle skade ham på noe vis. Jeg foreslo at vi skulle skrive en introduksjon til I love Dick sammen, så kunne vi la folk tro at det hele var en vits som vi hadde kommet opp med. Han svarte at hvis jeg i det hele tatt trodde han ville vurdert noe sånt, beviste det bare hvor lite jeg kjente ham, forteller Kraus.

Fakta: Chris Kraus (født 1955) Amerikansk forfatter og filmskaper. Har gitt ut romaner som I love Dick (1997), Aliens & Anorexia (2000), Torpor (2006) og Summer of Hate (2012). Har laget filmer som blant andre Gravity & Grace (1996), How To Shoot A Crime (1987), og The Golden Bowl, or, Repression (1990). TV-serien I love Dick basert på romanen ble lansert på Amazon video i mai 2017. Serien er regissert av Jill Soloway I love Dick kom ut på norsk på Aschehoug vinteren 2017.

– Dick identifiserte seg selv

Dick er en av få karakterer i I love Dick som ikke opptrer med etternavn. Kraus har også anonymisert hans arbeider og hans nasjonalitet.

– Vi viste det til en advokat, som sa vi ikke hadde noen ting å bekymre oss for. Det var ingen lovbestemmelser Dick kunne bruke for å stoppe oss fra å utgi boken. Jeg navnga ham ikke. Hvis han hadde latt være å identifisere seg selv ved å kommentere boken offentlig da den kom ut, hadde vi ikke snakket om Dick Hebdige i dag. Vi hadde bare snakket om «Dick», sier Kraus.

I forbindelse med utgivelsen i 1997 var det New York Magazine som blåste navnet til Hebdige.

– De ringte ham for en kommentar. På det tidspunktet kunne han ha sagt «jeg vet ikke hva du snakker om. Dette har ingen ting med meg å gjøre». Isteden valgte han å si «den damen er ond. Det er et ynkelig prosjekt». Fra da av var han identifisert. Han hadde ikke trengt å være det, og jeg ønsket ikke at hans navn skulle være kjent, sier Kraus.

Hun har i dag ingen kontakt med Dick Hebdige.

– New Yorker gjorde et portrettintervju med meg i forbindelse med lanseringen av TV-serien I love Dick. Da kontaktet journalisten ham, men han hadde ikke noe han ville si om saken. Jeg beklager at det endte opp på denne måten. Det var aldri min intensjon.

Har du lyst til å oppleve kulturhøstens høydepunkter før alle andre? Aftenposten inviterer til en eksklusiv forsmak på noe av det beste kulturhøsten 2017 har å by på.

Begrenset nedslagsfelt

I 1997 var det svært lite som tydet på at Chris Kraus 20 år senere skulle sitte i Oslo å snakke om I love Dick. Den kom ut på det da lille, uavhengige forlaget Semiotext (e), der Kraus jobbet sammen med ektemannen. Kvaliteten var dårlig, boken revnet i bindingen, sidene falt ut da man åpnet den.

– Den fikk likevel noen lojale tilhengere i kunstverden. Og den ble slaktet over en helside i magasinet Artforum. Det var det beste som kunne skje, å bli angrepet i et stort magasin. Det mobiliserte mange, særlig kvinner, til å forsvare boken. Så allerede i 97 var det en mini-kontrovers rundt I love Dick som var til god hjelp. Jeg turnerte mye, dro overalt i USA og Canada, takket ja til alle invitasjoner. Nedslagsfeltet var likevel begrenset, sier Kraus.

Fikk hjelp av bloggere

Fra å være noe nesten bare en lukket kunstverden sladret om, ble boken med den svært salgbare tittelen nesten over natten opphøyet til evig aktuell kultroman i 2006.

– Den traff noe i bloggsfæren. På den tiden var det mange inspirerende, briljante unge mennesker som blogget. Folk som Ariana Reines, Jackie Wang, Emily Gould og flere andre. De hadde mengder av følgere, var strålende skribenter og ble etter hvert kjente forfattere. At de plukket opp boken og skrev om den, brakte den ut til nye lesere, sier Kraus.

I 2014 ble I love Dick lansert i Storbritannia. På omslaget er The Guardian sitert på at I love Dick er «den viktigste boken om menn og kvinner det siste århundret». Fra Storbritannia var veien kort til bokmessen i Frankfurt og resten av Europa. I mai kom TV-serien I love Dick på strømmetjenesten Amazon Video, med Kevin Bacon, Kathryn Hahn og Griffin Dunne i de største rollene.

– Slik startet mitt nye liv, som innebærer å reise verden rundt å snakke om en 20 år gammel bok, ler Kraus.