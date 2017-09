Guillermo del Toro stakk av med Gulløven i Venezia

En jury ledet av den amerikanske skuespilleren Annette Bening valgte ut filmen blant 21 nominerte. Sosiale skiller og klimaendringer var blant temaene som gikk igjen i filmene i konkurransen.

«The shape of water» vant Gulløven i konkurranse med filmer som George Clooney's «Suburbicon» og Alexander Paynes «Downsizing». Filmen handler om en stum kvinne som jobber i et hemmelig amerikansk laboratorium, og forelsker seg i et monster som er gjemt bort der.

Juryens pris gikk lørdag til den israelske regissøren Samuel Maoz' film «Foxtrot».

Venezia-festivalen regnes som verdens eldste filmfestival. Årets utgave er den 74. i rekken og ble avsluttet lørdag etter elleve dager der Matt Damon og Jennifer Lawrence var blant deltakerne, i tillegg til de nevnte regissørene.