Kvelertak skal spille for 800.000: – Dette er en jobb mange gladelig ville betalt for å få gjøre

Mandag kveld åpner verdens største metalband Metallica sin nye europaturné i Ziggo Dome i Amsterdam. Med på tur gjennom 38 konserter foran anslagsvis 800.000 publikummere de neste ni månedene: Norske Kvelertak.

Spesialinvitert av James Hetfield og Metallica selv.

– Det var vel så enkelt at vi fikk en mail fra Metallica. De hadde to band de kunne tenke seg å ha med, og øverst på den ønskelisten sto vi. Om vi kunne tenke oss å være med på hele turneen? Det ville vi jo, sier gitarist Vidar Landa.

– Utrolig kult. Vi kan godt henge med Metallica i ett år, vi. Det blir liksom ikke bedre enn dette som support. Metallica eller Black Sabbath, det er de største. Kanskje Guns ’N’ Roses. Vi føler at vi nå runder alt som supportband, sier vokalist Erlend Hjelvik.

Robert McPherson

Tar et steg opp i rockeverden

Turneen med de to bandene starter altså i Amsterdam, og går gjennom Europa i flere bolker frem til mai neste år. Norge og Telenor Arena får besøk 2. mai. Nesten alt er utsolgt.

«Det er vel nesten en slags uskrevet regel innenfor den hardere delen av rocken, at du ikke kan komme deg opp på neste nivå uten å ha varmet opp for Metallica», sier Turboneger-sjef Tomas Seltzer til den norske musikkbloggen Evig Lyttar.

Det steget tar nå Kvelertak, og bandet merker allerede effekten.

– Det viktigste for oss er at navnet blir såpass eksponert fordi turneen er så stor og lang, og det skjedde noe med en gang dette ble annonsert, sier Vidar Landa.

– Det er mange nye som sjekker oss ut nå, og vi merket det på konsertene i vår og sommer også. Det kom stadig mer og mer folk med Metallica-T-skjorter. Det er god reklame at Metallica går god for oss, sier Erlend Hjelvik.

Fakta: Kvelertaks tre album Kvelertak (2010), karakter 5: «Kvelertak tilhører en ny generasjon norske artister som er lei av at undergrunnen er blitt så utvannet, og derfor har de igjen begynt å lage musikk som ikke nødvendigvis alle kan like. Med bena godt plantet i blytung metall, spyr de ut kompromissløse låter som gir deg både øresus, magesmerter og blodsmak i munnen. Men Stavangergjengen har ikke mer respekt for metalsjangeren enn at de blander inn både punk og hardcore i miksen. Og de går heller ikke av veien for å tilsette utradisjonelle innslag, som for eksempel mellomspill med kassegitar og kubjelle. De spør ikke om lov, de bare gjør som de vil, og det funker. Endelig har den norske rockescenen fått litt skarpe kanter igjen.»

Meir (2013), karakter 6: «Utgangspunktet er det samme som på bandets bejublede debut, albumet som noe ivrig ble beskrevet av flere synsere som «tidens norske debut» og fortjent ga dem to Spellemannpriser. Meir er en ny dose med bandets patenterte miks av hardrock, punk og metal, som kjent ofte i én og samme låt. Energien, riffene, grumsevokalen og den trehodede gitarveggen er også den samme. Det sentrale er at alt på dette andrealbumet oppleves akkurat som tittelen sier, som et par hakk «meir». Da i betydningen mer ekstremt når det setter inn, mer melodiøst der det passer, bedre spilt, bedre sunget og til tider enda mer fengende. Nok singler til å herje lenge på enhver radio er det også her, gjennom allerede kjente «Bruane brenn», «Evig vandrar» og ikke minst ypperstelåten «Spring fra livet».»

Nattesferd (2016), karakter 5: «Kvelertaks tredje album er et vellykket oppussingsprosjekt. De spiller live i studio, synger om 80-tallet og lykkes med å prøve nye ting. På tittelsporet beveger de seg dog på velkjent grunn. En melodiøs basslinje som kunne vært hentet fra sen Gluecifer baner vei for et gitartema plukket rett fra stadionrockens ABC, før kassegitarene kommer inn og bærer låten frem på den flotteste laurbærkrans. Vi har ikke engang kommet til vokalen, og Kvelertak løper jublende langs oppløpet. Lyden av selvtillit og triumf fortsetter på «Svartmesse», hvor bassist Marvin Nygård pumper som Gene Simmons anno «I Was Made For Living You». Slikt blir det livefavoritter av.»

James Hetfield kom på konsert

Historien om de to bandene startet i San Francisco i 2013. Rett før en konsert får Kvelertak beskjed om at vokalist og gitarist James Hetfield i Metallica har bedt om å bli satt opp på gjestelisten, men de tror det er fake news.

Da de går på, oppdager de likevel Hetfield headbangende helt fremme ved scenen. Etterpå tvitret han om «ville vikinger med høy energi».

– Det var en helt syk kveld. Kronprinsen var der, Dagsrevyen laget reportasje, og en fyr fra metalbandet Machine Head løp rundt og tok bilder. Det var nesten litt «overload», men det var første gangen vi traff Hetfield, sier Erlend Hjelvik.

Dan P. Neegaard

Nesten en millionturné

Siden er det blitt mer Metallica. For to år siden spilte Kvelertak fire konserter med dem. Nå blir det 38 nye. Med et samlet publikumsanslag på opp mot 800.000 – i haller som i snitt kan ta ca. 21.000 besøkende – er dette høyst sannsynlig den største turnéjobben noensinne for et norsk rockeband.

– Det bør være mulig å skaffe seg noen nye fans blant alle disse, ja. He, he. Jeg tror vi kan slå fast at dette er «the big deal», og så får vi spille så godt vi kan og overbevise dem som hører på, sier Erlend Hjelvik.

Som oppvarmer har Kvelertak fått 40 minutter til rådighet. Et sett som blir fylt opp av de heftigste sangene bandet har, hentet fra karrièrens tre Spellemannpris-vinnende album Kvelertak (2010), Meir (2013) og Nattesferd (2016).

– 40 minutter er helt perfekt, det er egentlig akkurat så lenge vi liker å spille selv også. Ikke for kort, men heller ikke så lenge at folk rekker å bli lei, sier Vidar Landa.

En jobb folk ville betalt for å få

Metallica er verdens største metalband, har gitt ut ti og solgt over 110 millioner album siden oppstarten i 1981, og vunnet åtte Grammy-priser.

Bandets omfattende turneer havner alltid høyt på listen over innbringende affærer, men Kvelertak nekter for at de blir rike av å bli invitert med på tur.

– Metallica betaler greit de, så det går jo rundt. Men vi ser aller mest på dette som en investering som kan kaste av seg etter hvert. Dette er tross alt en jobb som mange gladelig ville betalt for å få gjøre, sier Erlend Hjelvik.

Litt nerver er allerede i sving når Aftenposten møter to av seks i bandet før øving på Vulkan Scene i Oslo sist helg.

– Vi er litt nervøse nå før start, ja, men jeg regner med at vi kommer inn i det kjapt. Metallica har sikkert også mye de må finne ut av nå i starten, så vi får bare passe på å ikke være i veien.