Halve Steely Dan er gått bort

Walter Becker ble 67 år gammel. På hans nettsted står det at han døde i går, men dødsårsaken er ikke oppgitt.

Becker ble født i New York. Sammen med stuideokompis Donald Fagen bestemte han seg for å statse på musikk på slutten av 1960-tallet. Etter et par kronglete år, blant annet som låtskrivere for Barbra Streisand og som medlemmer i dalende Jay & The Americans, klarte de å huke en platekontrakt og - vips! - så hadde rocken fått et nytt, sofistikert uttrykk.

Becker og Fagen hadde skiftet base fra New York til Los Angeles og dannet gruppa Steely Dan, som handlet om utsøkt musikalitet, omhyggelige komposisjoner, skråsikre harmonier og nærmest klinisk forhold til studioarbeid. Dette ble kombinert med intelligente, tildels svært giftige og Dylan-inspirerte tekster.

Med flere hitlåter

Steely Dan var alltid Beckers og Fagens band. De to skrev hitlåtene «Do It Again», «Reelin' the Years», «Rikki Don't Lose That Number», «Peg», «Deacon Blue» og «Hey Nineteen».

De ga ut en rekke album som anses som klassikere på 1970-tallet, som Can't Buy a Thrill, Coundown to Ecstacy, Pretzel Logic, Katy Lied og Aja, men ble oppløst i 1981.

I 1987 produserte Walter Becker albumet Light and Shade for norske Fra Lippo Lippi. Han har gitt ut to soloalbum.

Spilte i både Oslo og Molde

Steely Dan ble gjenforent i 1993, men comeback-albumet Two Against Nature, kom ikke før i 2000. Til gjengjeld ga det dem fire Grammy-priser, inkludert Årets album. De ga bare ut ett album til, Everything Must Go i 2003, men turnerte helt fram til i fjor.

Steely Dan spilte i Oslo Spektrum i 2000 og på jazzfestivalen i Molde i 2007.

Duoen ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2001.