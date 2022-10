«Notre-Dame i flammer» er best når den viser hva som gikk galt

Gir noen svar på hva som skjedde den dramatiske kvelden.

Brannfolk kjempet en desperat kamp mot flammene med gammelt utstyr.

Kvelden 5. april 2019 begynte det å brenne i Notre-Dame-katedralen i Paris.

Det er et sted mange har et nært forhold til uansett trostilhørighet. Jeg husker at jeg satt sjokkert og fulgte utviklingen. Jeg tror til og med det falt noen tårer. I likhet med mange andre lurte jeg på hvorfor det tok så lang tid å slukke brannen. Denne fiksjonaliseringen av hendelsene gir noen svar.