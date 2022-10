Han skriver om velstående jødiske familier som mistet alt: – En historie som aldri tar slutt.

Edmund de Waal har fulgt opp sin bestselger om rike jøders liv i Europa før krigen. Denne gangen handler det blant annet om intellektuelle og kunstsamlere i Paris: – De fikk en enorm innflytelse, sier forfatteren.

Faren hans var født inn i en av Wiens styrtrike jødiske bankfamilier. Selv vokste Edmund de Waal opp i en fattig, men lykkelig familie. – Det fantes ingen bitterhet. Men min far snakket aldri om det som hadde skjedd, sier han.

Kaja Korsvold Journalist

I dag 08:57

I bestselgeren «Haren med øyne av rav» fortalte han om sin egen familie som nesten ble utryddet under krigen og som fikk sine eiendommer konfiskert. Nå er han tilbake med bok, og igjen handler det om Europas rike, jødiske dynastier rundt forrige århundreskifte.

I boken «Brev til Camondo» tar Edmund de Waal utgangspunkt i familien Camondo som kom til Paris fra Konstantinopel på 1800-tallet. Her bosatte de seg, sammen med andre velstående jødiske familier, i samme strøk, de fleste faktisk i samme gate; Rue de Monceau. Her bygde de sine herskapshus og sin synagoge. Og her giftet mange av døtrene og sønnene seg med folk fra nabolaget.