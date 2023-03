VIF-kapteinen i «Mitt Oslo»: – Jeg skal stille ekstremt mye krav

Det var hardere å være ung før. Dagens unge fotballspillere er «softere, absolutt», ifølge Vålerengas nye kaptein: – De som ikke klarer kravene fremover, får det tøft, sier Stefan Strandberg.

Mellom to treningsøkter, på Intility Arena, fastslår den nye kapteinen på A-laget: – For å si det rett ut har de sportslige resultatene vært for dårlige, i lang tid.

08.03.2023 06:30 Oppdatert 08.03.2023 06:51

Landslagsspiller. Proff-karriere i tre land og syv klubber. I4 år etter Oslo-debuten: Stefan Strandberg er tilbake hos Vål’enga. Og der kommer kjempen, ruvende blid, med sin topptrente høyde på 1,89.

– Før jeg flyttet hjem i fjor, hadde jeg mange muligheter i utlandet. Men det frister meg å få til noe i Vålerenga. Samtidig har jeg familien her, Oslo er blitt min hjemby, og klubben betyr veldig mye for meg. Nå er jeg ekstra motivert for å hjelpe den tilbake i toppen. Der har vi ikke kjempet siden jeg spilte her sist, i 2011. Da hadde vi et topp A-lag, med mange erfarne, profilerte spillere. I dag har Vålerenga den yngste spillerstallen i Eliteserien.

