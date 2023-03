Dagens quiz: Fredag 10. mars 2023

Hva har kantoren ansvar for i en kristen menighet?

09.03.2023 18:30

1. Hva kalles Adolf Hitler og Erich Ludendorffs mislykkede forsøk på å ta regjeringsmakten i Bayern i 1923?

2. Hva slags dyr er en axolotl?

3. Hva het den militære motstandsbevegelsen som ble stiftet i Norge våren 1941?

4. I hvilket land ligger landsbyen Schengen?

5. Hva har kantoren ansvar for i en kristen menighet?

6. Nevn minst ett av de to landene hvor den fruktbare Nubia-regionen ligger.

7. Hvilket organ heter ovarium på latin?

8. Hvilke to land grenser til Jemen?

9. Hvem vant årets sesong av «Mesternes mester»?

10. ... Og hva heter crossfitutøveren som kom på annenplass?



1. Ølkjellerkuppet.

2. En salamander.

3. Milorg.

4. Luxembourg.

5. Kirkemusikken.

6. Egypt og Sudan.

7. Eggstokk.

8. Oman og Saudi-Arabia.

9. Olaf Tufte.

10. Kristin Holte.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn