Bokanmeldelse: Oppfølgerfellen

Nikolaj Frobenius har for lite å spille på i oppfølgeren til den knallgode «Svanesang».

I Nikolaj Frobenius’ nye roman er kruttet allerede svidd av, mener vår anmelder. Vis mer

Publisert: 11.08.2023

Er det dårlig stil av en anmelder å avsløre hva som skjer til slutt i en roman? Kanskje. Jeg tror likevel ikke at jeg ødelegger for noen, når jeg sier at Nikolaj Frobenius’ nye psykologiske thriller ender i en slags lignelse om at det å glede et annet menneske, er «den fineste tilfredsstillelse».

Sant nok. Arnulf Øverland visste hva han snakket om da han rett frem skrev: «Det er en lykke i livet / som ikke vendes til lede: / Det at du gleder en annen / det er den eneste glede» («En hustavle», 1929).