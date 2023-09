Viser sitt enorme talent

Fiehs tredje album trenger noen lytt før det fester seg. Men da ...

Fieh har laget et album det tar litt tid å fordøye. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 12:23

Da jeg så Fieh på Øyafestivalen for drøye fem år siden, ble jeg slått i bakken av hvor god musikk relativt ukjente artister driver med her i landet. Nå, to plater senere, begynner bandet virkelig å etablere seg som et velkjent navn.

Med Sofie Tollefsbøl i spissen har de gang på gang vist at de er noe av det kulere som finnes på norske musikkscener. De holder også koken her på sitt tredje album. Dette er imponerende bra, selv om det ikke er like umiddelbart fengende som de tidligere hitlåtene deres.