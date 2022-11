Bandet Kaizers Orchestra har sluppet mystisk video – hinter om comeback

Bandet slapp en mystisk Youtube-video mandag kveld. Der graves de karakteristiske oljetønnene opp av jorden og bandmedlemmene er gjenforent med masker.

Kan Rogalands-badet Kaizers Orchestra være i ferd med å gjøre comeback? Mye tyder på det, skal vi tro hint i sosiale medier.

7. nov. 2022 19:19 Sist oppdatert 10 minutter siden

Spekulasjonene har i det siste florert i sosiale medier. Er Kaizers Orchestra i ferd med å gjenoppstå? Stavanger Aftenblad har omtalt rykteflommen.

Mange har spekulert i om bandet nå planlegger en gjenforening, ti år etter at de la opp. Da bandet tok la opp, spilte de først konserter for over 45.000 publikummere over flere dager i DNB Arena i Stavanger. Siden har ikke bandet spilt sammen.