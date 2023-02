Beyoncé tar rekord med flest Grammy-priser

Med fire nye priser er Beyoncé blitt artisten som har vunnet flest priser i Grammy-showets historie.

Beyoncé får Grammy for beste dance/electronic-musikkalbum for «Renaissance.

06.02.2023 06:28

Beyoncé har nå opp gjennom årene vunnet 32 Grammy-priser etter at hun søndag vant prisen for beste R & B-låt med «Cuff It», beste dance/electronic-låten «Break My Soul», beste tradisjonelle R & B-oppføring med «Plastic Off the Sofa» og for albumet «Renaissance».

Dermed har hun slått rekorden som hittil har tilhørt den ungarsk-britiske dirigenten Georg Softi. Hun var imidlertid ikke selv til stede da rekorden ble slått, fordi hun ble sittende fast i trafikken.

