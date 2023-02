Dagens quiz: Mandag 6. februar 2023

Med hvilken låt slo gruppen Aqua gjennom i 1997?

05.02.2023 19:30

2. Hvilken europeisk by arrangerer litteraturfestivalen som går for å være verdens største?

3. Hva vil det si å detronisere en person?

4. Hva er en annen betegnelse for retinol?

5. Hvilken belgfrukt er hovedingrediensen i hummus?

6. Hva slags dyr er en simle?

7. Hvilken sportsklubb fikk navnet Newton Heath da den ble stiftet i 1878?

8. Hvilken kulturpersonlighet var justisminister i Norge fra 1996 til 1997?

9. Hva betyr det svenske ordet åsikt?

10. Hva heter elven som renner gjennom Wien?





