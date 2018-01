– Tilbudet blir ikke bare direkte svekket. Disse endringene bidrar til å undergrave den støtten og tilliten som NRK har opparbeidet seg, både i befolkningen og på Løvebakken. Det er ikke rart at folk reagerer, fastslår Åslaug Sem-Jacobsen, mediepolitisk talskvinne i Senterpartiet, overfor Aftenposten.

Stortingsrepresentanten er selv tidligere medarbeider i NRK.

Det var i forrige uke at statskringkasteren la om distriktssendingene på TV: Et 15 minutters daglig nyhetsmagasin, rett før Dagsrevyen, er fjernet. I stedet sender NRK1 korte distriktsnyheter tre ganger i løpet av TV-kvelden.

Einar Solvoll

«Direktesendt talkshow»

Samtidig er «Norge i dag», distriktsdelen av Dagsrevyen 21, erstattet med programmet «Norge nå». Nysatsingen, på 30 minutter, betegnes som «et direktesendt talkshow».

Nettstedet Medier24 melder at «i sosiale medier koker det blant sinte TV-seere». I et innlegg på Facebook - som har fått tusenvis av reaksjoner - skriver privatpersonen Gisle Halvorsen at distriktsprogrammet Nordnytt etter omleggingen er en «forbannet vits».

Så langt er innlegget delt 7.400 ganger, likt 6.800 ganger og kommentert 2.500 ganger.

– Lokalnyhetene er ødelagt med denne nye tulleordningen, lyder en av reaksjonene.

I Kringkastingsrådet er tidligere bergensordfører Trude Drevland (H) nyvalgt medlem. På Facebook-siden sin skriver hun:

Berit Roald / NTB scanpix

«Uakseptabel er den latterlige reduksjonen av sendetid av lokale nyheter på NRK! Dette blir min sak i Kringkastingsrådet. Mulig jeg har forgjeves håp, men kamp skal det bli!»

Dato for årets første møte i Kringkastingsrådet er ennå ikke fastsatt.

– Et demokratisk problem

I Kulturkomiteen på Stortinget fremholder Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen at «mangelen på fordypende lokalnyheter i NRK er et demokratisk problem»:

Stortinget

– Jeg mener at distriktsstoffet er noe av det viktigste NRK produserer og at distriktskontorene er selve «gullbeholdningen» til NRK. Tilbudet nå er blitt for grunt og for overfladisk. Jeg er bekymret for at NRK undergraver både legitimiteten og oppdraget som allmennkringkaster. Samtidig frykter jeg nedbemanning. NRK-ledelsen sier at seerne skal få flere gravende nyheter fra distriktene i nasjonale sendinger. Jeg kan ikke se at så har skjedd. Denne saken skal jeg selv ta opp med NRK. sier Sem-Jacobsen til Aftenposten.

– Mindre og dårligere

Også Tage Pettersen, mediepolitisk talsmann i regjeringspartiet Høyre, reagerer:

– Min umiddelbare reaksjon er at dette fører til mindre og dårligere regional mediedekning. Omleggingen medfører at det kun blir korte nyhetsinnslag. Lengre, mer grundige nyheter forsvinner. Dette tabloidiserer NRKs regionale nyheter, fastslår Pettersen.

Skal vurdere rollen

Stortingsrepresentanten viser til at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har bedt Medietilsynet om å vurdere hvordan NRK fyller rollen som allmennkringkaster.

– Dette er jeg glad for. Spørsmålet om hvordan regionkontorene fyller den rollen, blir kanskje et av de viktigste å se på, fremholder Tage Pettersen.

I NRK har distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen følgende kommentar:

Erlend Aas / NTB scanpix

– Har aldri produsert mer stoff

– Reaksjonene er tuftet på den oppfatning at vi skal kutte. Faktum er at NRKs distriktskontorer aldri har produsert mer stoff enn nå, på radio, på TV, på nett. NRK er nødt til å være der publikum er, og nordmenn under 60 år sier at deres viktigste kilde for oppdaterte nyheter er mobilen. Derfor setter vi mer ressurser inn der. Samtidig må vi prioritere, og vi ønsker å satse enda sterkere på kvalitetsjournalistikk.

– Hvorfor er distriktssendingene da blitt enda kortere?

– Vi skal lage fordypende journalistikk også på nettsidene og på nasjonale plattformer som Dagsrevyen. Det er viktig å presisere fakta her: Det er kun snakk om en omlegging, ikke kutt. Vår lojalitet er hos publikum. Om tilbudet skal justeres, kommer an på deres faktiske bruk av de ulike plattformene, sier distriktsdirektøren.