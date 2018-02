Konkurransetilsynet med razzia i bokbransjen

Det melder Konkurransetilsynet i en pressemelding fredag morgen.

– Bakgrunnen for at vi har vært på bevissikring er at Konkurransetilsynet undersøker et mulig brudd på konkurranseloven §10. Saken gjelder et mulig ulovlig samarbeid om utveksling av konkurransesensitiv informasjon, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Hun vil ikke utdype bakgrunnen for razziaen overfor Aftenposten. Bevissikringen ble avsluttet i forrige uke.

Marit Hommedal

– I slike saker gjør vi både elektroniske og fysiske beslag. Vi starter nå arbeidet med å gjennomgå beslagene. Det er snakk om omfattende juridiske og økonomiske analyser før vi kan si om det er snakk om en overtredelse av loven, sier Stakkestad Laastad.

– Flere ulike selskaper

Kontrollen ble i forkant godkjent av tingretten.

Stakkestad Laastad vil ikke gå inn på hvilke aktører i bokbransjen som fikk uanmeldt besøk i januar.

– Jeg kan heller ikke si hvilket nivå i verdikjeden de tilhører eller hvor mange aktører vi besøkte, men det er snakk om flere ulike selskaper, sier hun.

Gjennom bokavtalen har deler av bokbransjen fått unntak fra konkurranseloven §10, slik at de blant annet kan samarbeide om en fastpris på nye bøker. Avtalen gjelder medlemmer av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Fakta: Konkurranseloven §10 Gjelder forbud mot konkurransebegrensende samarbeid Omfatter både samarbeid mellom foretak innenfor samme omsetningsledd (horisontalt samarbeid) og mellom foretak som opererer på forskjellige trinn i omsetningskjeden (vertikalt samarbeid). Eksempler på typer samarbeid som kan være omfattet av forbudet er samarbeid om priser, oppdeling av markeder og begrensninger i produksjon eller salg. For visse typer samarbeid er det gitt forskrift om unntak fra forbudet mot samarbeid som begrenser konkurransen. Kilde: Konkurransetilsynet

Straffet for brudd på konkurranseloven i fjor

I mai i fjor fikk forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag gebyrer på tilsammen 32 millioner kroner etter at Konkurransetilsynet mente de hadde drevet ulovlig samarbeid.

Tilsynet mente de fire forlagene hadde samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon.

I forbindelse med saken gjennomførte Konkurransetilsynet en storstilt razzia i bokbransjen i april 2014.

Stakkestad Laastad sier til Aftenposten at saken de nå etterforsker ikke har noe å gjøre med saken som ble avsluttet i fjor.