– Jeg tenker at dette bildet hører hjemme her. Det føles riktig, sier billedkunstner Torild Stray.

I 1997–1998 fikk Stray muligheten til å stå høyt oppe i World Trade Center og male den svimlende utsikten fra nærmere hundre etasjer over bakken. Blant bildene hun skapte, var det fem meter lange og 160 cm høye «New York Metamorphosis», en kulltegning av det urbane landskapet.

Tre år senere falt skyskraperne i angrepet på USA 11. september.

Mandag ble bildet innlemmet i den permanente utstillingen på 9/11-museet, som er en del av minnesmerket på Ground Zero. Tegningen ble overrakt i en seremoni der den norske generalkonsulen Harriet E. Berg og representanter for museet var til stede.

Christina Pletten

Fikk atelier i «skyene»

Muligheten til å ha atelier i skyene over Manhattan var en direkte konsekvens av det første terrorangrepet mot tvillingtårnene, i 1993. Da detonerte terrorister en kraftig bombe i kjelleren til et av tårnene.

– Som en følge av dette var det mange som flyttet ut. Flere etasjer i bygget ble ribbet. Da fikk sjefen for Port Authority, som eide tårnene, en idé om å invitere kunstnere til å jobbe i de tomme lokalene, forteller Stray.

I samarbeid med Lower Manhattan Cultural Council plukket huseieren ut en håndfull kunstnere fra New York; fra yngre talenter til mer etablerte navn. Tanken var at de skulle bruke den helt spesielle utsikten i arbeidet, og de fikk tilgang til lokalene døgnet rundt.

– Det var en veldig spesiell opplevelse å stå helt der oppe og jobbe. Jeg var ofte svimmel fordi bygningene svaiet i vinden, sier Stray.

– Jeg husker jeg sto i heisen i klær fulle av malingsflekker blant businessmenn i dress.

Christina Pletten

Malt i 85. etasje

«New York Metamorphosis» ble malt i 85. etasje, men hun jobbet i flere av etasjene i løpet av året hun deltok i programmet. For å fange hele den komplekse utsikten utarbeidet hun et system for å holde orden på perspektivene.

– Etter hvert ble bygningene så kjent for meg at de ble en slags figurer i en fortelling, et slags landskap. Det er noe jeg har fortsatt å jobbe med senere, som jeg kaller «scapes». Det var underlig å komme ut på bakkeplan og nesten bevege seg i bildet, sier Stray.

Hun etablerte seg i New York i 1990 og returnerte til Norge i 2013. Nå arbeider hun som kunstner i Bergen, men er ofte tilbake i sin «annen hjemby» på USAs østkyst.

Den norske finansmannen Peter Neslein donerte bildet til museet. Det er så stort at det har vært et lite prosjekt å få det på plass – blant annet måtte rammen bygges inne i museet.

9/11 Museum & Memorial stiller ut mer enn 900 personlige objekter fra ofrene og har en kolleksjon på over 60.000 objekter. Minnesmerket har hatt mer enn 35 millioner besøkende siden det åpnet i 2010. Museet har vært besøkt av mer enn 10 millioner mennesker siden det åpnet i 2014.