Julefilmene er ikke lenger den kosen de en gang var. Eller skal vi si hyggen, for å holde oss til en dansk kontekst.

Det betyr selvsagt ikke at den nye tendensen med julen som utluftning av familienevroser på film ikke kan være oppbyggelig. For her er det nok av problemstillinger som i utgangspunktet kan mane til ettertanke, selv om julegaven fra regissør og skuespiller Paprika Steen først og fremst er pakket inn som en komedie.