Innsalget av engelske The 1975s tredje album er mildt sagt vellykket. «Tiårets band», forteller forsiden av magasinet Q, innflytelsesrike Pitchfork bruker mye plass på en gjennomgang av alle de 15 låtene, mens NME i sin karakter 5 av 5-anmeldelse kaller dette årtusenets svar på Radioheads legendariske OK Computer.

Unison ros for A Brief Inquiry Into Online Relationships, altså. Et album som ærlig talt ikke umiddelbart føles som en klassiker, selv om høydepunktene er store.