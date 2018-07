Ingen andre enn Sonys regnskapsavdeling trenger «Hotell Transylvania 3»

Som hovedregel vil jeg si at når en film gjør det bra og får oppfølgere, så er den tredje sjelden bedre enn de to første. Svært ofte hadde verden hatt det bedre uten. Det finnes hederlige unntak (Gudfaren, Toy Story, Aliens, Star Wars), men det finnes jammen meg hauger av søplete tredjefilmer som bekrefter at de er en pengemessig nødvendighet mer enn en fortellermessig.

Sony Pictures Animations Hotell Transylvania var aldri en kjempegod idé i utgangspunktet. Den var for åpenbar. Og ingen har anstrengt seg for å gjøre den original. Litt sjarmerende, er kanskje det beste man kan si. Men samtidig klossete, sjelden ordentlig morsomt, og vimsete.