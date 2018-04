Gitarrocken lever med Death By Unga Bunga

1 2 3 4 5 6 Death By Unga Bunga

Det har allerede gått ti år siden Death By Unga Bungas spede begynnelse i garasjerockmiljøet i Moss. Siden er de blitt en størrelse i norsk rock, med fire solide slipp under beltet og et rykte som et av landets beste liveband.

I anledning jubileet utvider de nå katalogen med en femte drøy halvtime entusiastisk og solid rock.

Se den vakre musikkvideoen til singelen «Soldier» her:

Selvsikker sjarm

Denne gangen er det et noe tyngre lydbilde som møter oss. Det er mindre sekstitall og hakket mindre rufs, men fremdeles veldig gjenkjennelig – bandet har ikke mistet sin punkete attitude.

Her får vi presis riffing fra første spor, sammen med en spretten rytmeseksjon med sans for groove og selvfølgelig Sebastian Ulstad Olsens autoritære vokal som drar til seg oppmerksomheten. Death By Unga Bunga har fremdeles den karakteristiske selvsikkerheten og smått ironiske fremtoningen som gir dem en sjarm flere av konkurrentene mangler. Selvhøytidelighet viker for ren moro.

Ser mot åttitallet

Som vanlig låner de bredt fra klassisk rock og punk. Med sin egen vri, så klart. Her strekker gjengen seg også tidvis mot det bombastiske åttitallet, som så mange andre gjør for tiden, men på sine egne premisser:

Gitarharmoniene sitter som et skudd, vi får et par shred-soli i høyt tempo, og det sniker seg inn noen retro synther. Det passer fint inn i bandets eksisterende stil og fremhever at det befinner seg talentfulle musikere bak imaget.

Produksjonen bygger også opp under dette mer tette lydbildet, uten at bandet mister bittet fra tidligere. Det blir mer som forseggjort garasjerock, med spor av Thin Lizzy og Van Halen.

God stemning

Bandet har kanskje ikke den største variasjonen i materialet, noe man heller ikke skal forvente, men prøver ut nok forskjellige ideer til å holde på oppmerksomheten.

«So cool» går fra drønnende synth til å bli en fengende rockelåt med kontante riff og et refreng det lukter sommer av. «Boys» er på sin side medrivende skitten og full av typiske rockegrep i både tekst og musikk. I andre hender kunne det blitt kleint, men DBUB drar det i land med den største selvfølgelighet. Det hele avsluttes også sterkt med singelen «Bye bye», som er så herlig seig at det er umulig å ikke bli sugd inn. Alle albumets låter er ikke på dette nivået, men få faller gjennom.

Dette er en plate som, i likhet med tidligere slipp, skaper god stemning. Noe av energien bandet er kjent for live, mangler, men det er også vanskelig å oversette til plate. Dette er uansett en solid dose drivende gitarrock som vil gjøre seg godt fra konsertscener.