Nils-Øivind Haagensens «Stor» gir et litt matt inntrykk

Nils-Øivind Haagensen

Stor

Forlaget Oktober

I fjor ga Cappelen Damm ut Nils-Øivind Haagensens samlede dikt. Den nærmere 700 sider store samlingen spenner fra debuten i 1998 og frem til 2010, da poeten skiftet forlag til Oktober.

«Jeg er blitt en poet som trenger det episke i en eller annen forstand for å være bekvem som poet, gjerne i form av fortellingen eller dialogen», sier Haagensen i et intervju med John Erik Riley i etterordet. Det kan være en forklaring på den store tekstmassen som kjennetegner det lyriske forfatterskapet hans.

Jeg har ofte likt Haagensens slentrende stil full av improvisasjoner. Ofte er det bare ett eller to ord på linjen, mens man samtidig er tvunget til å lese videre, for setningen slutter ikke med verselinjen. Det gir en lett leserytme, og siden metaforer eller symboler i liten grad forekommer, går det raskt å lese de små situasjonene og refleksjonene.

Diktene er det motsatte av ugjennomtrengelige. En type direktepoesi. Man blar om og blar om. Men i årets bok litt for fort, slik at inntrykket svekkes. Diktene er for løse i kantene.

Eller for å vende en metafor mot ham når Haagensen sier dette i intervjuet med Riley: «Jeg har flere ganger tenkt på diktene mine som grustak, hvor det skimrer her og der.» Ja vel, men hvorfor ikke gjøre litt mer finsikting av massen?

Betrakter

Oktober Forlag

Nils-Øivind Haagensens dikt er generelt kjennetegnet av en insisterende tilstedeværelse. Dikt-jeget i årets samling er imidlertid gjennomgående litt tilbaketrukket, en tilskuer.

Poeten står i vinduet og ser ut, han ser på TV og kommenterer en tenniskamp, han står som barn på en krakk på badet og ser seg i speilet, han sitter på bussen og kikker på folk rundt seg, han ligger med hodet på puten og tenker, og så videre. En litt matt betrakter, en som ikke setter noe i gang. Det er mer at ting skjer med ham. Derfor virker også kvinnene i hans liv som om de bare kan komme og gå. De tilhører alt som flyter forbi. I et dikt heter det at «han møter nesten ingen / og kjenner bare noen få».

Mens hverdagslighet og en lett tristesse har vært grunntonen i tidligere diktsamlinger, gir det hele nå et mer blast inntrykk. Fremskriving av nærvær lykkes bare innimellom.

Venner

I en bok fra 2005 er det et fotografi på omslaget av vennene hans inne i en leilighet. I Stor har det gått over ti år, og vennene er ikke lenger det faste omdreiningspunktet i livet. Nå er poeten blitt midt i 40-årene:

vennene dine er ofte savnet, antatt døde

du står i senga og stikker en skistav, gjentatte ganger, gjennom dynen

I et annet dikt utvikles denne kuldemetaforikken:

du og vennene dine snakker sammen om hvordan dere ble venner

en etter en trekker på skuldrene

det er som å spørre hvordan en isbre blir en isbre, sier sistemann

ja, det blir det, istemmer resten

i den tro at det ikke fins den person i verden som har dét klart for seg

en isbre blir til ved gjentatt smelting og frysing, vet du

og et stadig større press fra omgivelsene

Dette er originalt og tankevekkende, om hva som lager bindinger. En paradoksal sammenligning, isbre og vennskap. En kunne ønske flere dikt av denne støpningen.

Lengde

Slår man opp i Kanskje det hjelper. Dikt 1998–2010, legger man merke til at de første bøkene til Haagensen var på rundt 70 sider, deretter 100, mens volumet de siste årene har økt kraftig.

Årets bok er på 215 sider. Det er for mye. Ikke prinsipielt, bøker kan være så lange som de fortjener, men fordi det er ganske mange dikt her som enten er litt likegyldige eller repeterer noe som allerede har vært uttrykt før av poeten.