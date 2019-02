The merchants of truth er tittelen på boken som har fått mediebransjen i USA til å diskutere hvor grensene går for plagiering.

Som tidligere sjefredaktør i The New York Times, har Jill Abramson vært streng på korrekt kildebruk. Nå innrømmer hun at hun ikke har kreditert kilder tilstrekkelig, og sier til nyhetsbyrået AP at enkelte passasjer i boken «skulle vært oppgitt som sitater».

– Plagierte passasjer

Onsdag la journalist i nettmagasinet Vice, Michael Moynihan ut en rekke Twitter-meldinger. Han skriver at mens han gikk gjennom faktaene i boken, ble Moynihan også oppmerksom på det han kaller «plagierte passasjer». Deretter sammenligner han flere utdrag fra Abramsons bok med passasjer fra andre tekster.

Han skriver at han kun har gått gjennom den delen av boken som omhandler Vice, men at han fant flere avsnitt han mener er kopiert fra andre.

Tekstutdragene er hentet fra medier som The New Yorker og Time Out, en masteroppgave og andre nettsteder.

So...Jill Abramson's book has finally hit bookstore shelves. A few weeks ago, reading a galley copy, I noticed an egregious error about my colleague @adrs. She tweeted it out, a shit storm followed, Abramson corrected the mistake. — Michael C Moynihan (@mcmoynihan) February 6, 2019

*All three* chapters on Vice were clotted with mistakes. Lots of them. The truth promised in Merchants of Truth was often not true. While trying to corroborate certain claims, I noticed that it also contained...plagiarized passages. — Michael C Moynihan (@mcmoynihan) February 6, 2019

This passage, on former Vice News editor Jason Mojica, is lifted from a 2010 Time Out magazine piece, with small modifications: https://t.co/csNoONZQhX pic.twitter.com/aiQzwKEStl — Michael C Moynihan (@mcmoynihan) February 6, 2019

– Lang kildeliste

Senere kom fleretil og sa at de hadde oppdaget deler av andre tekster i Abramsons bok. Journalisten Ian Frisch viser til et intervju med journalisten Thomas Morton som han hadde publisert på sitt eget nettsted.

Merchants of truth inneholder flere direkte sitater fra det samme intervjuet, som Frisch mener gir inntrykk av at Abramson selv har gjort intervjuet.

THREAD: Jill Abramson plagiarized me at least seven times in her new book, Merchants of Truth. — Ian Frisch (@IanFrisch) February 7, 2019

Abramson forsvarer seg med at boken har en lang kildeliste.

– Alt jeg kan si er at jeg helt sikkert ikke har plagiert i boken min. Det er 70 sider med fotnoter som viser hvor jeg fant informasjonen, sa hun i et intervju med Fox News onsdag kveld.

Senere har hun likevel vedgått at enkelte kilder ikke er godt nok kreditert i boken, til tross for at hun hadde hjelp av faktasjekkere underveis. Mange reagerer også på at enkelte passasjer er ordrett kopiert, uten at det henvises til at dette er sitater.

REUTERS/ NTB Scanpix/ Ruth Fremson

Som svar på anklagene, skriver Abramson i en Twitter-melding at hun tar saken på alvor, og at tekstutdragene skal gjennomgås.

I take seriously the issues raised and will review the passages in question — Jill Abramson (@JillAbramson) February 7, 2019

– En balansert fremstilling

Jill Abramson var den første kvinnelige sjefredaktøren i The New York Times, fra 2011–2014. Hun har også jobbet som journalist i The Wall Strett Journal. Siden 2016 har hun vært politisk kommentator i The Guardian.

Boken som kom ut denne uken, handler om de store endringene mediebransjen har gått gjennom de siste årene, og tar spesielt for seg fire amerikanske mediehus: De nye nettstedene Buzzfeed og Vice, og de gamle kjempene The New York Times og Washington Post.

I tillegg til anklagene om plagiat, har flere også kritisert boken for faktafeil.

Til dette svarer Abramson at boken er en «balansert fremstilling». Hun mener kritikken kommer fra journalister som ikke liker måten hun beskriver mediehuset deres på i boken, og at de hadde god tid til å svare på innholdet om dem i boken før den ble publisert.