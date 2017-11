Slik vil han gjøre en forskjell for voldsutsatte barn

KRISTIANSAND: – At mor eller far slår, er aldri et barns skyld, og det er ytterst lite et barn kan gjøre. Men som voksen kan man gjøre en forskjell, og det håper jeg vi kan gjøre med denne forestillingen, sier Rune Andersen.

Rune Andersen har hele sitt komikerliv parodiert andre. Denne gangen tar han med seg sin egen barndom på scenen når han setter opp forestillingen «Lykkeliten», som har premiere i Kilden 17. januar. Selv om humor får stor plass også i denne forestillingen, koster det ham å blottlegge seg på den måten.

– Dette er uten tvil det vanskeligste jeg har gjort, men det er så nødvendig, sier 55-åringen.

Bjelland, Kjartan

Et resultat av et dypdykk i minnene

Den kjente komikeren vokste opp i en blokkleilighet på Lund i Kristiansand. Der bodde han med sin mor, far og tre søsken. Faren, som var sjømann, var borte store deler av året, men svært voldelig da han først var hjemme.

– Min far var sjeldent hjemme, så egentlig er de tunge delene kun en liten del av min barndom. Men det at han slo oss, har lenge lagt en skygge også på de gode minnene, sier han.

Andersen valgte å stå fram med sin historie i TV 2-programmet «Aksjon Stine Sofie Stiftelsen» i fjor. Og det var slik komikeren og hans søsken begynte å mimre.

– Jeg hadde rett og slett glemt flere historier frem til jeg og mine søsken begynte å mimre. Jeg kom blant annet på et kjempegodt minne fra jeg var med en nabo til hytta hennes på Jomfruland. Det var jo i tillegg alltid sol og varmt i vannet da jeg var ung. Så jeg har jo også opplevd en del positivt, sier han videre.

De positive historiene gjør at Andersen, tross tøff barndom, kaller forestillingen «morsom».

– De nye minnene viser at midt opp i elendigheten, var det også en del moro. Humor var den gangen, og er ennå, mitt viktigste verktøy. Så folk vil nok le, men de skal også få et par dypdykk i andre følelser, sier kristiansanderen.

Her legger regissør Pål Mangor Kvammen til:

– Det skal sies at det Rune har gjort tidligere kalles et «show». Det han gjør nå er en humoristisk forestilling, men ikke et show. Dette er en ny «Rune Andersen», en du også kan gråte av.

Kjartan Bjelland

Gjør det for andre

For Rune Andersen har samtale vært nøkkelen til bedring.

– Det har vært utrolig fint for oss å minnes de gode historiene, og det hadde vi ikke gjort uten samtale. Det viser hvor viktig det er å prate sammen, sier han.

Nå ønsker han å hjelpe andre.

– Ada bruker å si «alle har et sår, men det å snakke om det hjelper», og det har hjulpet mye for meg. Dersom vi med forestillingen klarer å skape en bevisstgjøring, og bidra til bedre dialog, har jeg nådd målet mitt, sier Andersen.

Når han sier «Ada» mener han leder i Stine Sofies Stiftelsen, Ada Sofie Austegard. De to har hatt flere samtaler siden Rune Andersen fortalte historien sin i anledning åpning av Stine Sofie senteret i Grimstad.

– Det er faktisk flere år siden jeg foreslo for Rune at han burde lage en forestilling om barndommen sin. Det å ta humoren inn i det alvorlige, tror jeg er helt riktig å gjøre. Vi må ikke være redd for å lage humor av grusomme hendelser, for humor kan sette søkelyset på hendelsene, sier Ada Sofie Austegard.

Heida Gudmundsdottir

Hun presiserer at det er en hårfin balanse, men at hun mener Andersen vil takle denne balansen svært godt.

– Rune bruker å si at «livet består av mye vondt, men heldigvis også at mye godt». Det er ingenting gøy med vold, men det er viktig å vise at det kan være mye gøy rundt, og at det kan ende godt. Det tror jeg Rune vil få fram, sier hun videre.

Hun fortsetter:

– Rune er en fantastisk støttespiller for Stine Sofies Stiftelse, og vi setter stor pris på alt han gjør. Jeg tror forestillingen vil få frem både latter og tårer, og jeg gleder meg til å se hva Rune har laget, sier hun.