– Vi i Aschehoug forlag ville utgitt boken i dag også, sier forlegger og konsernsjef Mads Nygaard i Aschehoug.

Skuddene mot Mads Nygaards far og daværende Aschehoug-forlegger William Nygaard i 1993 gjorde et voldsomt inntrykk i Norge. Han ble den tredje enkeltpersonen i verden som ble offer for et attentat på grunn av sin forbindelse til boken Sataniske vers av Salman Rushdie.