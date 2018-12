Nirvana-medlemmer til sak mot Marc Jacobs for plagiat

Ifølge nettsiden TMZ hevder de tidligere bandmedlemmene i Nirvana at motegiganten har rappet både design og grungebetegnelse fra dem og har nå gått til sak.

Blant plaggene i den nye kolleksjonen er en sort t-skjorte med et gult smilefjes på, nesten identisk med Nirvanas ikoniske merkevarelogo fra 1992, med bølgete munn og tunga hengende ut av munnviken til venstre. Eneste forskjellen er at de to kryssene som markerer øynene på Nirvanas logo-fjes er byttet ut med en «M» og en «J» på Marc Jacobs' design. Nirvana-medlemmene eier rettighetene til logoen.