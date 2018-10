De fleste har opplevd å bli rørt av en film, en sang, et kunstverk eller en forestilling. Særlig musikk ser ut til å være den kunstneriske triggeren som kan gi selv de hardeste tøffinger tårer i øynene: Flere studier viser at så mange som ni av ti har opplevd å bli rørt til tårer av musikk (mot bare én av ti som har dryppet foran et maleri).

Få mestrer det å spille på følelser som de store operakomponistene. Den aller største operaklisjéen er kanskje nettopp dette: Hulkende og snufsende entusiaster på første balkong, overveldet av en døende Mimí eller Violetta, en desperat og klagende Caravadossi eller Canio.