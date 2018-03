Man er unnskyldt om man blir litt tåkete i toppen av å være i fødselsperm. Det er lett å miste taket på voksenverden og bruke mer tid enn sunt er på å gruble over detaljer. Men at det skal gå så hakkende galt som for arkitekten Ellen Rooney, det unner man virkelig ingen.

Hun har akkurat vunnet et stort prosjekt for arkitektkontoret hun jobber for, men må gå baklengs ut av det da hun blir gravid og skal i mammaperm. Inn arkitektdørene kommer vikaren Paula, som etter sitt gjennombrudd som lovpriset arkitektspire tok mange års pause fra jobben for å oppdra datteren sin.