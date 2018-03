Elon Musk: – Neste år vil selvkjørende biler være mye tryggere enn mennesker

Tesla-gründeren svarte på spørsmål fra publikum under teknologifestivalen South By Southwest i Austin, Texas.

Der gikk han gjennom flere ting – blant annet Teslas arbeid med biler som kjører på egen hånd.

– I løpet av neste år vil selvkjørende biler ta over og være minst dobbelt så trygt som at mennesker kjører.

Den første utgaven av Teslas autopilot reduserte ulykker med 45 prosent, forteller Musk, og understreker at det er en veldig primitiv versjon av teknologien.

– Neste versjon vil nok være to eller tre ganger bedre. Forbedringen er dramatisk, sier Musk.

– At vi ikke regulerer kunstig intelligens er galskap

Men han forteller ikke om de selvkjørende bilene som en del av et optimistisk glansbilde av fremtiden. Elon Musk deler svært pessimistiske tanker om utviklingen av kunstig intelligens, noe han har gjort mange ganger før.

– Smarte mennesker liker ikke tanken om at en maskin kan være mye smartere enn dem, så de legger det til siden. Det er ønsketenkning. Jeg er veldig nær de største nyvinningene innen AI, og det skremmer meg. Det er i stand til mye mer enn nesten noen er klar over, sier Musk.

– Vi må finne en måte å sikre at den digitale superintelligens kan leve i symbiose med menneskene. Jeg tror det er den største eksistensielle krisen vi står overfor nå, fortsetter han og presenterer en løsning han ønsker seg.

– Jeg pleier ikke å argumentere for regulering, men her er det snakk om en alvorlig trussel mot folket. Et offentlig organ må ha oversikten over hvordan AI utvikles. Dette er ekstremt viktig.

Musk sammenligner kunstig intelligens med atombomber og sier at det vi ser nå er mye farligere.

– At vi ikke har noe regulering i dag, er som å la hvem som helst bygge atombomber om de vil. Det er galskap, sier Musk.

«Dommedagsscenarioer»

Musks kritikk mot kunstig intelligens er ikke like populær hos alle. Da han delte denne uroen i fjor sommer, havnet han i krangel med Facebook-sjefen Mark Zuckerberg.

– Jeg er veldig optimistisk og jeg tror folk som er negative og prøver å piske opp disse dommedagsscenarioene, jeg forstår det ikke, sa Zuckerberg da.